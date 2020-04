Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte del cittadino Anastasiano Pasquale Romano, candidato alle scorse elezioni amministrative

RIGORE MORALE ED ETICA, NON SONO CONTAGIOSI ! Così sentenzió Andrea Camilleri qualche anno fa. Mai nessuna frase sembra più attuale per descrivere la situazione odierna.

L’anno 2020: “Anno della Pandemia Globale”, un importante capitolo che si aggiunge ai libri di storia. Oggi la battaglia è ancora lunga, fiducioso nell’operato delle istituzioni mi auguro ed auguro che questo incubo sarà solo una prossima traccia alla maturità come prima prova. Covid-19 un virus ad altissima epidemicità, che nel giro di tre mesi è riuscito a toccare ogni punto della terra, seminando morte e messo a repentaglio lo stato psichico di molti.

E proprio nelle situazioni di estrema emergenza, l’uomo, per sua natura, combatte per la propria sopravvivenza. E poi ci sono gli eroi, che umilmente si preoccupano della sopravvivenza del prossimo, senza riposo, senza affanno e con molta umiltà.

Purtroppo c’è da dire che a sua volta il POLITICANTE trova sempre terreno fertile ed è puntualmente li anche in momenti più critici a cogliere l’ OCCASIONE D’ORO.

Lavorando nelle tenebre, trovando il terreno fertile a lui propizio laddove sussiste una frammentazione ideologica, laddove manca un leader con principi e valori sani, laddove esiste una forte instabilità economica dovuta all’ instabilità lavorativa.

Nel 2020, non possiamo permetterci una mediocrità etica e morale. Non possiamo permetterci che la mediocrità scavalchi l’ intelligenza, i sacrifici, la determinazione di chi invece ci ha creduto sempre nei propri valori e principi, facendo delle sue idee un punto saldo nella società. Non possiamo permettere, nel 2020, di SVENDERSI e di COMPRARE tutto ciò che non si riesce ad ottenere con meritocrazia.