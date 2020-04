Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Partito Democratico di Somma Vesuviana.

Ieri pomeriggio, la Segreteria del Partito Democratico di Somma Vesuviana, ha incontrato, in piattaforma telematica, il Sindaco, per ufficializzare le proprie proposte al fine d’implementare l’azione dell’Amministrazione in vista della cosiddetta ‘Fase 2’, secondo quanto predisposto dell’ordinanza n. 37 della Regione Campania.

Durante questo periodo il Partito Democratico ha lavorato per supportare i cittadini attraverso l’istituzione di uno sportello virtuale. Numerosi sono sati coloro che hanno avuto la necessità di chiarimenti e di supporto in un momento difficile per tutti.

In qualità di forza politica, attualmente alla guida del Governo e della Regione, seppur non presente con propri rappresentanti in Consiglio Comunale, il Partito Democratico sente il dovere di dare il proprio contributo perché il drammatico momento che il paese sta vivendo insegna che si ha bisogno gli uni degli altri.

La fase di ripartenza sarà graduale e delicata ed è importante, in accordo con quanto predisposto ai vari livelli amministrativi, lavorare insieme per un comune obiettivo: riaprire gradualmente e in piena sicurezza.

Il Partito democratico sta lavorando con la consapevolezza che è necessario programmare in modo organico la fase di ripresa, ma al contempo, ritiene indispensabile iniziare a mettere in campo proposte che siano d’aiuto alle fasce sociali maggiormente danneggiate dalla crisi in atto.

Le proposte che il Partito democratico ha avanzato al Sindaco si articolano nei seguenti punti:

Istituzione di uno sportello dedicato alle imprese costrette alla chiusura dall’emergenza Coronavirus e sospensione della TARI e della TOSAP per il periodo di chiusura forzata ;

Predisposizione di misure necessarie, quali la sanificazione preventiva e il funzionamento in sicurezza, finalizzate all’apertura di bar e ristoranti, secondo le modalità indicate dall’ordinanza n. 37.

Predisposizione di uno sportello per la comunicazione delle avvenute sanificazioni dei locali adibiti alle attività, da parte delle ditte specializzate;

Revisione del bilancio Comunale ed istituzione di un fondo da utilizzare per sostenere le famiglie in difficoltà economica con riapertura del bando per l’assegnazione di buoni spesa;

Istituzione di uno sportello informativo e di sostegno per disabili, immigrati, famiglie con figli al di sotto dei 15 anni, fasce deboli, in accordo anche con quanto predisposto dal piano socio-economico della regione Campania

Pubblicazione sul sito del Comune dei giorni e degli orari di apertura di tutti i CAF

(Centri di assistenza fiscale) operativi sul territorio Comunale;

Istituzione di uno sportello informativo per i buoni affitti predisposti dalla Regione Campania e predisposizione di un calendario e fasce orarie al fine di evitare assembramenti.

Un piccolo passo in avanti per dare, anche alla nostra comunità, sostegno, certezze sui comportamenti e sui giusti provvedimenti da assumere.