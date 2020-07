Riceviamo e pubblichiamo da Pasquale Romano, un cittadino del quartiere Romani

Cittadini volenterosi, esasperati dall’abbandono e dal degrado, armati di buona volontà si sono messi all’opera a proprie spese ripulendo il BOCCIODROMO e la PIAZZETTA Comunale di via Romani facendo il possibile per rendere accettabile il luogo.

Il tempo è galantuomo ci avrei scommesso. Insieme tutti, stiamo dando vita ad una associazione non profit “SENZA SCOPO DI LUCRO “ con un VERO scopo quello della salvaguardi della zona, di promuovere e gestire attività culturali, sociali e ricreative.

Senso civico, amore e rispetto, un momento di condivisione di uno spazio comune, un quartiere mortificato, un luogo diventato decisamente pericoloso, in particolare per i bambini senza più un luogo di svago sicuro a loro disposizione.Tutto questo dovuto dalla perdita di valori di una seria mancanza di personalità in ambito politico – amministrativo tutto finito male a cominciare dalle promesse fatte nella scorsa tornata elettorale dall’ex amministrazione Abete, sottolineando che quest’ultima era in carica dal 2014 dove la sporcizia e la noncuranza in tutti questi anni è stata evidente agli occhi di tutti.

Svariate volte io, come rappresentante dell’area, avvicinato alla cosa pubblica più di qualche anno fa, avevo evidenziato svariate volte questo problema diventato ormai per noi del quartiere un argomento quotidiano. La piazzetta è sempre stata un punto di ritrovo per tutti noi ma da tanto tempo siamo stati costretti a disertarla per colpa dell’incuria e del degrado.

Pasquale Romano