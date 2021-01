“Arriva la Befana per i piccoli giglianti”: questa l’iniziativa solidale promossa dall’associazione Mamma Nola per portare un dono ai bambini nolani più bisognosi in occasione dell’Epifania.

La città di Nola, che si lascia alle spalle un anno difficile, dà il benvenuto al 2021 con una ventata di positività e tante sorprese per i piccoli più bisognosi. Dopo tanta sofferenza e sacrifici causati dalla pandemia, è giusto che anche chi si trova in difficoltà possa festeggiare il giorno dell’Epifania grazie all’impegno delle associazioni Mamma Nola, associazione Avvocati Liberi e con Dignità, libreria Bibì & Cocó che si sono uniti per dare vita all’iniziativa solidale “La Befana dei piccoli giglianti”.

Presso la libreria Bibì & Cocó, in Corso Tommaso Vitale – Nola, nei giorni 4/5 gennaio sarà donata una calza ricca di dolciumi, un gioco e il calendario della Fondazione Festa dei Gigli ai bimbi nolani più bisognosi che potranno così festeggiare l’arrivo della Befana. L’iniziativa solidale riceve il favore del mondo della Festa dei Gigli, del sindaco di Nola Gaetano Minieri e di Sua Eccellenza Francesco Marino. Per l’occasione il Vescovo di Nola ha inviato una lettera ai bimbi che riceveranno il dono.

“Queste iniziative solidali, verso i più piccoli, sono la prova tangibile di aiuto e di sostegno alle famiglie in difficoltà. Sono proprio questi esempi a darci la forza di superare, giorno dopo giorno, le sfide che ci attendono. In questo anno così particolare tutte le Associazioni di volontariato, la comunità religiosa, il mondo politico ed economico e le sue rappresentanze, le forze dell’ordine, le Istituzioni pubbliche hanno dato il proprio contributo a favore del bene comune facendo gioco di squadra. Ognuno ha fatto la propria parte come in una grande famiglia. Non possiamo vincere da soli, difendendo ottusamente i nostri privilegi, pensando egoisticamente ai nostri interessi. Se saremo tutti uniti, non più per paura o terrore, ma con senso di matura e generosa responsabilità saremo presto fuori dal tunnel. Usciremo tutti assieme a vedere la luce dopo il buio. Colgo l’occasione per augurare Buon Anno a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro ed ai bambini che sono la più grande ricchezza della nostra comunità nolana”, l’augurio del primo cittadino a tutta la comunità.

Anna Rita Napolitano, referente dell’associazione Avvocati Liberi e con Dignità parla a nome del presidente Avv. Vincenzo Iovino: “É necessario essere vicini ai bambini che sono le “vittime” innocenti ed inconsapevoli di questo momento così difficile per tutti; è necessario “restituire” il sorriso e la speranza ai bambini affinché possano guardare con fiducia ed ottimismo al futuro, perché il futuro comincia da loro”.

All’insegna dei valori paoliniani, Carlo Fiumicino, portavoce di “Ass. Festa Eterna” dichiara: “Con massima attenzione ed il cuore in ascolto abbiamo cercato di cogliere lo sguardo dei nostri fratelli nolani che versano in condizioni precarie e di bisogno con il preciso intento di costruire una “comunità educante” che si prenda cura dei propri piccoli e del proprio futuro”.