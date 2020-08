Riceviamo e pubblichiamo.

Emergenza nelle case popolari IACP di via Giovanni Boccaccio, zona periferica di Sant’Anastasia dove blatte, ratti, serpenti e insetti di ogni genere vietano anziani e bambini di scendere e di stare tranquilli giù nel quartiere.

“Così mi hanno sollecitato e raccontato gli abitanti del quartiere, sotto ai miei post Facebook di propaganda elettorale e personalmente da vicino”, scrive in una lettera Pasquale Romano, candidato alle Elezioni Amministrative di Sant’Anastasia nel 2019 (con un risultato di 186 preferenze) e che si ripropone per PASSIONE al sostegno del candidato sindaco Carmine Esposito per il prossimo 20 e 21 Settembre 2020 nella lista sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO.

Racconta Romano: “Nel maggio scorso tramite un post Facebook sollecitavo il problema al commissario prefettizio. Totale assenza di manutenzione del verde pubblico, abbandonato alla totale incuria, erbacce diventate ormai rifugio di INSETTI e RATTI!”.

“La realtà è che stiamo ad oggi in quel quartiere non è stato fatto nessun tipo di intervento, né del verde pubblico ne disinfestazione e derattizzazione. Da diverse settimane i cittadini ripetono solleciti agli uffici comunali di intervenire con urgenza più per questioni di sicurezza nei confronti di anziani e bambini. Stamattina ho protocollato A MIO NOME, come spesso faccio, una richiesta al responsabile dell’ufficio ambiente per sollecitare l’urgenza!”, chiosa il candidato.