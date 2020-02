La «chiamata» a confrontarsi con il consigliere regionale Borrelli arriva dalla commissaria cittadina del partito del Sole che Ride, Ines Barone. L’appuntamento è alle 18 di giovedì 27 febbraio al gazebo esterno della Casa del Pellegrino a Madonna dell’Arco.

«Discuteremo sul tema dell’ecologia della politica attraverso la legalità, anche delle piccole azioni quotidiane, e la partecipazione collettiva cittadina – dice Ines Barone – chiunque voglia partecipare e apportare un contributo propositivo e costruttivo alla discussione sarà il benvenuto».

Tra gli spunti dell’evento i temi sicuramente sul tavolo saranno la legalità e la partecipazione dei cittadini. Il titolo scelto è «Tra legalità e partecipazione: l’ecologia della politica». «Nessun vero rinnovamento sociale, economico, civile sarà possibile in Italia senza disinquinare la politica, senza ripulirla da corruzioni, abusi di potere, conflitti d’interesse. Ecologia come trasparenza dei processi pubblici, ecologia come interdipendenza di tutte le forme di vita associata al fine di rendere più eque, sostenibili ed efficaci le dimensioni pubbliche da cui dipende il benessere delle persone e delle comunità, dalla politica all’organizzazione sociale alla città. Occorre una robusta ecologia della politica, che ridia dignità e forza ai compiti di rappresentare la volontà dei cittadini e di esercitare le funzioni pubbliche oggi screditati più che mai, e in Italia più che altrove, da una politica e da una pubblica amministrazione che recano stimmate evidenti di arretratezza culturale e di una generale caduta dell’etica pubblica» -è la presentazione dell’evento nelle parole del commissario cittadino Ines Barone.