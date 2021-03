Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

In occasione della Giornata internazionale della gentilezza ai nuovi nati il comune di Sant’Anastasia, sotto la guida dell’Amministrazione Esposito, ha portato avanti alcune iniziative.

E’ stato piantato un albero come simbolo di rinascita e ripartenza donato dall’Assessore all’ambiente, Ciro Pavone, ed è stato realizzato un << pacco dono della gentilezza ai nuovi nati>>, un regalo di benvenuto a tutti i neonati, futuri cittadini della comunità.

Il “pacco dono” è stato offerto dalla Farma GR del Dott. Gennaro Russo e in allegato ci sarà una pergamena scritta dal Sindaco e dall’Assessora che saranno consegnati con l’ausilio della protezione civile.

L’iniziativa coinvolge ed è appoggiata indistintamente da tutta l’Amministrazione che crede in una svolta del paese insegnando si dalla prima infanzia valori quali l’amore e la cura verso tutti.

“ l’amore inteso come cura è un valore fondamentale che va insegnato e coltivato nelle generazioni future – aggiunge il Sindaco Carmine Esposito – noi come Amministrazione abbiamo l’obbligo nei confronti di chi verrà di lasciare un paese libero da ogni incomprensione o esclusione sociale.”

“Ho accolto con molto favore l’iniziativa – spiega l’Assessora Veria Giordano – poiché ritengo che per accrescere il benessere delle proprie comunità sia necessario promuovere contesti in cui si possa riflettere e attuare pratiche di gentilezza. Faccio mia una frase di Fabrizio Caramagna: dovremmo riempire il cuore di gentilezza, la bocca di educazione, le mani di accoglienza e la testa di buoni libri, forse solo così potremmo tornare ad essere umani. Un assessore alla gentilezza si occupa di buona educazione, del rispetto verso il prossimo ma anche verso la cosa pubblica, favorendo l’unità e coinvolgendo i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune».”