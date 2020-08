Martedì 18 agosto e giovedì 20 agosto avranno luogo due serate all’insegna dello spettacolo, entrambe previste per le 20:30 in piazza Siano, a Sant’Anastasia: una serata di cinema, con la proiezione del film dal titolo “È lui mio padre”, in uscita sugli schermi in questo mese di agosto (sarà presente il regista Roberto Gasparro) e una serata teatrale con il M° Antonio Merone, distintosi nell’arte del teatro e insignito recentemente del titolo di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana, dal titolo “Antonio Merone Show”.

I due eventi, differenziando l’offerta ricreativa in ragione dei contenuti e forme di spettacolo, sono stati voluti fortemente dall’Amministrazione guidata dalla vice-prefetto Stefania Rodà, che ha inteso dare ai cittadini occasioni da vivere bene e insieme in piazza, ma responsabilmente, quindi tenendo le distanze e indossando la mascherina.

Grazie all’impegno dei Responsabili dei Servizi, in particolare avv. A. Colantuoni e dott.ssa Paola Maria Maione, gli eventi sono stati organizzati nei dettagli e, con il coinvolgimento di altri servizi, LL.PP., P.M., P.C., CROCE ROSSA, piazza Siano sarà pronta ad accogliere i cittadini seppur in numero contenuto.

I posti a sedere sono infatti circa 80, per cui occorre recarsi in piazza possibilmente entro le ore 20,00.

Apposito personale regolerà i due accessi di piazza Siano e provvederà alla misurazione della temperatura per consentire a ciascuno di raggiungere un posto a sedere, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Non sono previsti né ammessi posti in piedi.