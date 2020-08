Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, ha accolto questa mattina il Prefetto di Napoli Marco Valentini nella sede della storica caserma “Pastrengo” di Via Morgantini. Un incontro programmato nel quale il Prefetto ha incontrato il Comandante Provinciale e tutto il personale in servizio.

Durante la visita, breve briefing in centrale operativa dove il Prefetto è stato anche messo in collegamento audio video – tramite il sistema multimediale dell’Arma “Odino” – con le pattuglie impiegate sul territorio. Il Prefetto è stato messo in contatto con i militari del nucleo radiomobile di napoli, impegnati nei controlli sul lungomare, con i militari della stazione rione traiano, con i carabinieri della stazione forestale di roccarainola impegnati nei servizi anti-incendio alle pendici del vesuvio e con un equipaggio della motovedetta in navigazione. 1288 i carabinieri impiegati oggi.

Il Generale La Gala ha tenuto a sottolineare la vicinanza della Prefettura nel coordinamento per l’unità di intenti che accomuna tutte le forze dell’ordine ed i carabinieri nel voler garantire la sicurezza ai cittadini.

Il prefetto Marco Valentini ha ribadito l’apprezzamento nei confronti dei Carabinieri e riaffermata la sinergia tra Prefettura e le svariate propaggini territoriali dell’Arma partenopea.

Il Prefetto ha infine salutato in contemporanea – tramite la maglia radio – tutte le pattuglie impiegate sul territorio ringraziando i militari ed augurando loro e alle loro famiglie un felice e sereno ferragosto.