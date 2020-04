Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Pd.

Abbiamo chiesto un incontro urgente al Commissario Prefettizio, dott.ssa Rodà!

Come già anticipato, nei giorni scorsi come PD Sant’Anastasia abbiamo fatto arrivare all’Ente diverse proposte e richieste, ma purtroppo ad ora non hanno ricevuto nessuna risposta. La nostra preoccupazione riguarda in particolare l’erogazione dei benefici economici previsti dal Governo ed affidati ai Comuni: troppe persone si sono accalcate fuori al Palazzo Comunale in questi giorni ed in più è ora assolutamente necessario conoscere i criteri scelti per l’assegnazione di questi fondi; criteri che tra le altre cose devono garantire l’anonimato dei beneficiari a tutela della loro privacy.

Per questo motivo abbiamo chiesto un incontro urgente alla dott.ssa Rodà, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, per poter spiegare le nostre proposte e conoscere la posizione dell’Ente.

In attesa delle risposte da parte degli organi competenti, siamo certi che il senso di responsabilità dei nostri concittadini porterà soltanto chi si trova in uno stato di comprovato bisogno e ne ha pieno diritto a presentare la domanda di accesso al beneficio. Chi ha altre fonti di reddito o comunque non si trova in uno stato di indigenza non deve presentare domanda, potrebbe escludere chi davvero in questo momento non ne può fare a meno: la solidarietà inizia da qui, inizia da noi!