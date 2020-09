Alle elezioni comunali di Sant’Anastasia si contano fino ad ora due denunce a persone che al momento della votazione hanno fotografato il proprio voto. Una volta scoperte, sono state fermate, denunciate e le schede sono state annullate.

Ci sono state due denunce per aver fotografato il voto. Il primo caso riguarda la scheda delle elezioni regionali. Il cittadino in questione è stato fermato, la scheda è stata annullata e lui denunciato. Una seconda persona, invece, ha fotografato il voto che ha dato a se stessa, in quanto si tratta di una candidata alle comunali. La persona in questione si è giustificata dicendo che doveva mostrare il voto al suo compagno di lista. Ovviamente la scheda è stata annullata e lei denunciata. Era già stata candidata l’anno scorso ma non eletta; al momento ricopre un ruolo di responsabilità in una commissione del comune di Sant’Anastasia.

In merito a questa situazione si esprime Vincenzo Iervolino: “Dispiace assistere a tutto ciò. Non è questa la Sant’Anastasia che vogliamo. Anche per questo vogliamo voltare pagina e prenderci cura della nostra città”.