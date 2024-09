Sant’Anastasia, domani il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Sant’Anastasia. Lunedì 9, in piazza Arco, concerto di Enzo Avitabile con

i Bottari di Portico.

Nell’ambito del progetto “Sant’Anastasia M.I.A.” finanziato dalla Cittá

Metropolitana di Napoli, alle 21:30 di lunedì 9 settembre ci sarà in

piazza Arco il concerto del maestro Enzo Avitabile con I Bottari di

Portico. Avitabile è uno dei più noti e amati artisti napoletani,

definito dal premio Oscar Johnatan Demme – autore di Enzo Avitabile

Music Life, documentario sull’artista – “il figlio spirituale di John

Lennon”. Avitabile ha dedicato la sua vita alla ricerca di suoni

inediti, al di fuori di ogni logica commerciale o moda del momento. In

linea con la sua ricerca di fusione tra antico e moderno, Enzo Avitabile

si esibisce insieme ai Bottari di Portico, ensemble che nasce dalla

volontà di riprendere canti e musiche dei contadini campani. Musicista

italiano, simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del

groove, Avitabile ha duettato con star come James Brown e Tina Turner.

“Siamo molto felici di ospitare il maestro Avitabile – dicono il sindaco

Carmine Esposito e l’assessore Veria Giordano – non solo per la sua

meritatissima fama che lo rende gradito al pubblico ma anche per il suo

radicato attaccamento alle tradizioni popolari che noi riteniamo

preziose. Sarà un evento di grande spessore artistico”.

In occasione del concerto che si terrà in piazza Arco, sul tratto di

strada compreso tra gli incroci di via E. Merone e via A. Gramsci e su

via Romani, tratto di strada compreso tra gli incroci di via Arco –

Sandro Pertini, la circolazione veicolare sarà sospesa dalle ore 21:00

alle ore 24:00. Su via Madonna dell’Arco, tratto compreso tra gli

incroci di via Romani e via Fusco, è vietata la sosta, pena la rimozione

carro attrezzi, dalle ore 19:30 alle 24:00.