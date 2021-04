Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di sant’Anastasia

Convocato il C.O.C. dal Sindaco Esposito per aggiornamenti e le azioni da porre in essere per Pasqua e Lunedì in Albis.

Di seguito le dichiarazioni del Sindaco Carmine Esposito: “Ho dato mandato al Comandante della Polizia Locale di procedere con un’ ordinanza di interdizione al traffico veicolare nella zona di Madonna dell’Arco nei giorni 4 e 5 aprile.

Per far si che tale ordinanza sia rispettata ho chiesto maggiore collaborazione e sinergia alla Polizia Locale, al Nucleo di Protezione Civile e alla Croce rossa.

Per le attività commerciali non ci saranno chiusure ma resteranno aperte quelle individuate dalle norme dell’ultimo D.P.C.M del governo Draghi.

Vi chiedo, come sempre, la massima collaborazione e vi invito a rispettare tutte le norme igienico- sanitarie al fine di ridurre le possibilità di contagio.”