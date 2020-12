Per ogni anastasiano non esiste Natale senza il presepe vivente dei Giocondi, con la regia e la presenza di Luigi De Simone. Un evento che per il 2020, che sarebbe stato anche il quarantesimo anno della kermesse richiesta negli anni da molti paesi limitrofi, da tante realtà italiane e rappresentato anche in Terra Santa.

Eppure anche stavolta i Giocondi, costretti dalla necessità di distanziamento sociale a non poter «regalare», come ogni anno, le scene allestite nel borgo antico di Sant’Antonio, hanno trovato la maniera per far diventare Sant’Anastasia come Greccio. In diretta streaming, ripensando al Presepe che compie 40 anni e alla sua storia. Attraverso i social.

L’appuntamento è alle 19 di giovedì 3 dicembre, in diretta facebook. «Distanti, ma uniti» è il leatmotiv 2020. Condurrà il regista Luigi De Simone, interverranno padre Giorgio Tufano, Lucrezia De Simone, Pasquale Beneduce, Ondina Furnari, Fernando De Simone, con la regia web di Francesco Busiello, l’editing di Salvatore Giordano. Social media manager: Cristiano Angelo Amitrano