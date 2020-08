Riceviamo e pubblichiamo dal candidato dal portavoce del movimento “siAmo Anastasiani- Il futuro che ci meritiamo”

Il portavoce del movimento “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” e candidato alla carica di consigliere comunale con la medesima lista, auspica per questa tornata elettorale (come già ribadito in altre occasioni ndr) “un clima di confronto, di rispetto e di serietà”.

La strada da seguire secondo Pavone è abbastanza chiara: “Per riacquistare la fiducia dei cittadini e una nuova credibilità sarà necessario evitare polemiche e strumentalizzazioni tipiche del periodo, confrontarsi esclusivamente sui problemi che affliggono il nostro territorio e soprattutto sarà importantissimo che ciascun candidato faccia capire come intende concretamente realizzare il proprio programma di governo”.

“La nostra Comunità ha disperatamente bisogno di buona politica, di esempi da seguire e di riferimenti a cui affidare la speranza di un futuro migliore” – continua il candidato.

Il rispetto delle persone e la serietà negli atteggiamenti sono due aspetti fondamentali per Ciro Pavone: “Occorre ridare valore ai rapporti personali e dignità ai comportamenti. Solamente così ritroveremo il piacere di essere e sentirci anastasiani. E questo potrà avvenire solamente se tutti noi lavoreremo in modo producente e leale nella stessa direzione” – conclude Pavone.