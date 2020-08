Centosedici positivi di cui 54 casi di rientro (30 dalla Sardegna e 24 dall’estero) su 3.132 tamponi: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania riferito alle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è di 5.838 unità mentre il totale dei tamponi è di 386.619. Non si registrano né deceduti né guariti.

“Il virus non è stato ancora sconfitto, occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina”. È quanto ha detto il professor Paolo Ascierto in merito al Covid, ritirando il Premio “Telesia for Peoples” 2020 presso le Terme di Telese, in provincia di Benevento.

Nel ringraziare gli organizzatori dell’associazione “Icosit” per il premio, Ascierto si è detto “particolarmente felice di ritornare nella sua terra di origine, essendo nato nella vicina Solopaca”.

Ascierto, sottolinea una nota degli organizzatori della kermesse, rivolgendosi ai tanti giovani presenti tra il pubblico, ha aggiunto: “Osservando i dati recenti è evidente che il Covid sta colpendo sempre più i giovani che devono divertirsi ma rispettando le regole. Non è necessario continuare ad andare quest’anno in vacanza all’estero, specie in quei Paesi dove i contagi sono in enorme crescita. È così bella l’Italia”.