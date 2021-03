Ancora una nuova iniziativa ideata dall’associazione “Love for Sant’Anastasia” a favore delle famiglie in difficoltà. L’appello del presidente De Simone: «Abbiamo bisogno di un aiuto concreto per dare una mano a chi ne ha più bisogno».

La crisi economica sviluppatasi negli ultimi anni e le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19 hanno avuto effetti pesanti su molte persone e famiglie che sono in condizione di povertà ed esclusione sociale.

Un fenomeno, questo, che ha stimolato l’associazione “Love for Sant’Anastasia”, da sempre attenta alle esigenze dei meno abbienti, a fare di più ed a porre in essere un nuovo progetto: “Adotta una famiglia”. La proposta è molto semplice: chi vuole può prendersi cura di una famiglia che gli sarà assegnata, preparandole da mangiare una o due volte a settimana a seconda della propria disponibilità. I nuclei parentali resteranno anonimi e saranno i volontari del gruppo che fa capo al presidente Mimmo De Simone a consegnare i pasti che verranno donati.

«Questo progetto intende offrire sostegno a famiglie in situazioni di disagio. Il Covid-19 ha certamente aumentato le difficoltà per svariati motivi, tra i quali la perdita del lavoro in famiglie monoreddito – dichiara Mimmo De Simone – Da qui l’esigenza di attivarci in maniera concreta. I pasti potranno essere consegnati il martedì ed il giovedì presso la nostra sede di via D’Auria dalle 17 alle 18.30. Per qualsiasi info potete contattarmi al 3921222718 od al 3315987043 (Susy)».

(Fonte foto: pagina Facebook associazione “Love for Sant’Anastasia”)