Sant’Anastasia, Annunziata Alfano è la nuova Segretaria Generale

Riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo Segretario Generale del Comune è Annunziata Alfano, dottoressa in Giurisprudenza, titolo di avvocato conseguito presso la Corte d’Appello di Napoli e specializzata in Diritto civile, amministrativo e penale. Ha svolto corsi di perfezionamento in Diritto dei minori e della famiglia e sull’attività negoziale della pubblica amministrazione all’Università di Napoli e di Salerno. È stata titolare della Segreteria Generale dei Comuni di Santa Maria La Carità (Napoli), Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno), Cimitile (Na), Corbara (Sa), Ailano e Prata Sannita (Caserta), Bonefro e Castellino sul Biferno (Campobasso). «Alla nuova Segretaria, dott.ssa Annunziata, va il benvenuto a nome di tutta l’amministrazione comunale, con gli auguri di buon lavoro – dice il sindaco Carmine Esposito – sicuri che la sua professionalità, esperienza e preparazione, saranno di giovamento per Sant’Anastasia. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro, nella sua nuova esperienza, al dott. Alberto Zurlo che fino a poche settimane fa ci ha accompagnato».