Riceviamo e pubblichiamo dal comune di Sant’Anastasia.

Mercoledì 21 luglio dalle 9 alle 18 in Piazza Arco sarà presente il camper sanitario per effettuare screening ed esami gratuiti in tutta sicurezza. Per l’intera giornata saranno messi a disposizione, pap test per le donne da 24 a 29 anni che verrà fatto in loco.

Sarà possibile prenotare la mammografia per le donne da 45 e 69 anni e saranno, inoltre, distribuiti del kit per il colon retto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, test HPV DNA (papilloma virus) per donne da 30 a 64 anni, sarà attivo uno sportello informativo per chiunque volesse e non è richiesta alcun tipo di prenotazione.

Nella stessa giornata, presso il truck della prevenzione Asl, sarà data la possibilità a tutte le persone straniere e a quelle non in possesso di tessera sanitaria, presenti sul territorio anastasiano, aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19.

“La prevenzione è parte del processo di promozione della salute e in generale del “prendersi cura”, azioni su cui questa Amministrazione punta moltissimo. Con questa iniziativa – fa sapere l’Assessora alla Salute Pubblica Saveria Giordano – vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione, proprio ora che l’attenzione sul Covid-19, sembra essersi appiattita. Intendiamo inoltre promuovere la cultura della salute affinché salute e benessere diventino veri e propri stili di vita.”

“Prendersi cura della propria comunità significa anche pensare alla salute dei propri concittadini – aggiunge il Sindaco Carmine Esposito – aderire ad iniziative simili ci aiuta a ridare serenità a chi in questo momento ne ha bisogno. Il camper messo a disposizione dall’Asl, con medici e personale sanitario qualificato, sarà disponibile per chiunque per tutta la giornata. Sono davvero contento di poter attuare simili iniziative in un momento storico davvero particolare, voglio rassicurare tutti i miei concittadini che giornate simili saranno sempre più frequenti sul nostro territorio e nessuno sarà lasciato indietro.”

(FONTE FOTO:RETE INTERNE)