Melito di Napoli: a seguito di accertamenti successivi ad una precedente ispezione igienico sanitaria, il competente ufficio SUAP, su proposta dei Carabinieri del NAS, ha disposto l’immediata sospensione di un’attività, condotta da una rivendita di generi alimentari, per carenze nell’ambito delle autorizzazioni.

Quarto: al termine di un’ispezione igienico sanitaria condotta in una farmacia, i carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro di alcune confezioni di prodotti per celiaci, che recavano etichettature non conformi alle normative vigenti nello specifico settore.

Afragola: al termine di un’ispezione igienico sanitaria condotta in un panificio, i carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro di 150 chili di alimenti (verdure cotte, funghi, salumi, carnei, prodotti caseari, panini) in quanto detenuti in condizioni non conformi alla normativa vigente nel settore. I militari hanno anche cautelato ulteriori 30 chili di alimenti (freselle, taralli e crostini) poiché non tracciati. Nello stesso contesto i carabinieri hanno provveduto a comminare una “diffida” per alcune non conformita’ riscontrate nel corso della verifica igienico–sanitaria (carenze strutturali del laboratorio di produzione e utilizzo di un locale cucina non inserito nella planimetria degli spazi autorizzati).

Afragola: il NAS ha sottoposto a verifiche un secondo panificio, ubicato nella stessa zona del precedente, procedendo a sequestrare 74 chili circa di alimenti (prodotti da forno e di rosticceria, salsiccia dichiarata di carne suina, impasto per pizza) trovati riposti all’interno di apparecchiature frigo-congelatori, in uso alla parte, e detenuti in maniera non conforme alle direttive indicate dalla normativa vigente. Nel contempo i carabinieri hanno proceduto a diffidare la parte in ordine alle carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate all’interno degli ambienti deputati alla produzione.

Sant’Antimo: il NAS ha eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attivita’ di pizzetteria al termine della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 5 chili di alimenti vari, tra cui tranci di pesce spada, preparati a base di carne, salsicce, pasta farcita, tutti allo stato congelato, risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilita’ alimentare. Nel medesimo contesto hanno proceduto a diffidare la parte in ordine alle carenze igienico-sanitarie riscontrate negli ambienti deputati alla produzione/manipolazione degli alimenti, nonche’ al servizio igienico in uso al personale, in violazione della normativa nazionale vigente.

Crispano, via Galilei: i militari del NAS hanno controllato un mezzo deputato al trasporto di alimenti e quindi esteso la verifica anche al deposito/punto vendita, verifica al cui termine hanno sequestrato circa 500 chili di prodotti alimentari surgelati di vari marchi poiche’ conservati in difformità rispetto alla normativa di settore. Nello stesso tempo i carabinieri hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un locale adibito a stoccaggio di alimenti e bevande, privo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Sant’Anastasia: i carabinieri del NAS hanno operato una verifica presso un’attività di ristorazione al termine della quale, insieme al personale dell’A.S.L. NA 3 SUD, hanno disposto i seguenti provvedimenti: