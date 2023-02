Marigliano in love, luci a forma di cuore all’ingresso del Municipio

Luci a forma di cuore all’ingresso del municipio: Marigliano in love nel giorno di San Valentino

Un maxi cuore illumina l’ingresso del municipio e fa da sfondo ad una galleria di luci che rendono ancora più suggestiva l’installazione fatta realizzare dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa: Marigliano in love per San Valentino con l’iniziativa promossa dall’assessore al decoro urbano Mena Bolero che ne ha già programmato un’altra analoga in occasione della giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo.

” L’installazione luminosa rappresenta il simbolo di un sentimento che è il contrario del possesso, della prevaricazione, dell’odio espresso in tutte le sue forme. Dove c’è amore non ci sono guerre, non c’è violenza e nè prepotenza: è per questo – sottolinea il primo cittadino Peppe Jossa – che abbiamo deciso di lanciare il nostro messaggio proprio in occasione del 14 febbraio, giorno degli innamorati”.