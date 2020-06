Riceviamo e pubblichiamo

“Sul riparto dei fondi per la Sanità destinati alla Campania De Luca finge di non sapere che i colpevoli stanno nella sua parte politica e sono quei parlamentari del Pd che hanno votato per cancellare il criterio della deprivazione sociale e quindi il reddito personale e del nucleo familiare dei cittadini dai parametri per misurare il fabbisogno di salute della popolazione in conseguenza dell’emergenza Covid”: così il deputato Paolo Russo, responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Forza Italia.

“É chiaro che senza l’esame di un valore così importante i 37 miliardi del Mes saranno destinati prevalentemente alle aree ricche del Paese ed a farne le spese sarà chi risiede nei territori poveri e svantaggiati dove, tra carenze strutturali e diagnostiche, l’offerta sanitaria scarseggia”: prosegue Russo.

“Se il Governatore della Campania sta cercando i colpevoli verso cui puntare il lanciafiamme li ha già trovati: sono quelli che hanno eliminato l’ultima possibilità di assicurare cure e salute a chi meno ha”: conclude il deputato.

