Sangue sul lungomare, due ragazzi feriti da colpi d’arma da fuoco

Erano circa le 6 di mattina quando i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati al pronto soccorso del Cardarelli a causa della presenza di due persone ferite da colpi d’arma da fuoco a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Non è ancora chiara quale sia stata la dinamica che è avvenuta, a quanto pare, al lungomare di Mergellina dove sono stati feriti due giovani ragazzi. Come riportato da Ansa, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita nonostante uno, originario di Marano, sia stato colpito da due proiettili ad entrambe le gambe e sia attualmente ancora ricoverato al Cardarelli, mentre l’altro, di Napoli, che è stato poi dimesso in mattinata, è stato ferito ad un piede.

Sono in corso, dunque, le indagini dei militari che indagano sulla vicenda per capire se i due avvenimenti siano collegati ed eventualmente procedere con una ricostruzione dei fatti per chiarirne la dinamica.