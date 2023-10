Sangue a Sant’Anastasia, giovani si sparano davanti al McDonald’s: 2 feriti

SANT’ANASTASIA. E’ di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni il bilancio della notte di sangue avvenuta davanti al McDonald’s di via Palmentola a Sant’Anastasia.

Due gruppi di giovani si sono affrontati a colpi di mazze e dopo un’accesa rissa sarebbero spuntate le armi. Di certo una pistola, visto che uno dei contendenti avrebbe fatto fuoco contro i rivali colpendo un 24enne al femore. Il giovane, residente a Sant’Anastasia, è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un’operazione decisiva per la sua vita.

L’altro ferito, un 22enne, si trova invece alla clinica Villa dei Fiori di Acerra: a ferirlo è stata una bastonata, scagliata da un altro dei rivali. Nella zona, dove si vedono ancora le macchie di sangue, traccia indelebile della sparatoria, sono in corso rilievi dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.