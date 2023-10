Pollena, si parte con la mensa scolastica: ecco le tariffe

Pollena Trocchia – Mensa scolastica, si parte lunedì 6 novembre. Il comune di Pollena Trocchia, anche per l’avvio dell’anno scolastico 2023/24, conferma le tariffe applicate per gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione a scuola, variabili in base all’Isee e tra le più basse del territorio.

Per accedere al servizio, attivo per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’I.C. “Gaetano Donizetti”, sarà necessario dotarsi dei ticket per la mensa scolastica, che potranno essere ritirati – previa esibizione delle ricevute di pagamento – presso l’ufficio scolastico di via Esperanto a partire da martedì 31 ottobre.

«Con la ripartenza della mensa scolastica, perfettamente in linea con le tempistiche dell’ultimo decennio e oltre, si incrementano ulteriormente i servizi offerti alla platea scolastica cittadina.

Prevedendo in questa prima fase un intenso afflusso di genitori, onde ridurre al minimo i disagi a mamme e papà e non ingolfare le attività dell’ufficio, abbiamo stabilito che fino al 10 novembre sarà possibile ritirare i ticket ogni giorno dalle ore 9 alle ore 13 e solo il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. All’avvio del servizio sarà distribuito, per gli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia e del primo anno della scuola primaria, nonché per i nuovi iscritti provenienti da istituti non comunali, un kit multiuso con il materiale per il pranzo a scuola, con la sola differenza dell’assenza del tris di posate per la scuola primaria, che dovrà essere fornito dai genitori, e un opuscolo informativo» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello.

«Le tariffe che saranno praticate saranno differenziate in base al valore Isee dei nuclei familiari a cui appartengono gli alunni e vanno da un minimo di un euro a un massimo di 2,20 euro: è evidente dunque che, nonostante gli aumenti del costo della vita, si tratta di prezzi moderati, tra i più bassi dell’area» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.