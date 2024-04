San Giuseppe al voto, ecco i primi candidati ufficiali

San Giuseppe Vesuviano si prepara alla campagna elettorale per i candidati a sindaco della futura amministrazione.

Dopo un lungo periodo a dir poco burrascoso, San Giuseppe Vesuviano è ormai quasi pronta per eleggere un nuovo sindaco che dovrà portare una ventata d’aria fresca e un progetto solido, efficace, ma soprattutto realizzabile. Dopo le vicende che riguardano l’ultima amministrazione capitanata dall’ex sindaco Vincenzo Catapano, sciolta con l’accusa di infiltrazioni camorristiche, ora i sangiuseppesi pretendono un po’ di serenità con la scelta del nuovo sindaco.

I candidati sono attualmente tre. Il primo ad ufficializzare la propria candidatura è stato Vincenzo Sangiovanni, primario infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, molto conosciuto nella zona di San Giuseppe e non solo, il quale è già sostenuto da una massiccia coalizione di politici della città. Il secondo che, tramite un post sui social ha comunicato la sua candidatura è stato Tommaso Andreoli, ex vicesindaco, dietologo nutrizionista, che si è detto pronto rimettersi in gioco, stavolta sul gradino più alto dell’amministrazione. Il terzo è invece Michele Sepe, ortopedico e politico della zona, già candidato nelle liste delle elezioni del 2018 in cui supportava Antonio Agostino Ambrosio e originario di Santa Maria la Scala.

Attualmente sono questi i nomi ufficiali dei candidati alle prossime elezioni che si terranno a giugno, ma pare che ci siano altri due personaggi noti a San Giuseppe che si starebbero muovendo per inserirsi in questa battaglia politica.