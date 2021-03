È stata una settimana confortante per San Gennaro Vesuviano in termini di covid-19. Secondo il bollettino epidemiologico dell’Unità di Crisi di questa settimana il numero dei contagi è diminuito molto rispetto alla scorsa con i casi positivi che sono passati da 137 a 98.

Curva di contagi in discesa ma con un decesso registrato proprio in questi giorni in cui sono stati effettuati in totale 191 tamponi di cui 31 nuovi positivi.

C’è da sottolineare però che nella settimana che va dal 14 al 20 marzo il numero dei tamponi effettuati era circa il doppio rispetto a quelli di questi giorni, in totale 355, di cui positivi 78, sempre più del doppio rispetto alle persone risultate positive in questa settimana appena terminata.

L’invito costante del sindaco Russo che chiede un ulteriore sforzo ai suoi cittadini resta lo stesso: “È solo grazie al rispetto delle regole e delle ordinanze che possiamo andare veramente nella direzione giusta e verso la libertà sociale.”