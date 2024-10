Salute dal campo alla tavola, Acerra accoglie professionisti per convegni e workshop

Acerra – Il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con il finanziamento e il patrocinio della Regione Campania, il patrocinio del Comune di Acerra, il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Campania e in collaborazione con l’Associazione Ari.Amo, nei giorni 3, 4, 5, 6 ottobre 2024, all’interno della splendida cornice del Castello dei Conti di Acerra, darà vita all’evento “La salute dal campo alla tavola”: una quattro giorni tra convegni e workshop, incontri con docenti, medici, psicologi, professionisti e specialisti del settore per la promozione delle progettualità della fisiologia della nutrizione, dimostrazioni di esercizio fisico/sport e attenzione per l’agricoltura sana, l’ambiente e la sostenibilità.

Dal 3 al 6 ottobre, nella sessione mattutina, dalle ore 10, ci saranno workshop su vari temi, rispettivamente: nutrizione, benessere psico/fisico, agricoltura e sostenibilità. Tali giorni saranno dedicati alla discussione di temi incentrati sulla tutela della salute, saranno trattati i più recenti approfondimenti circa l’importanza di una corretta alimentazione, il ruolo fondamentale dello sport sul benessere psico-fisico ed una prevenzione che passa dall’alimentazione all’ambiente, dall’agricoltura al territorio e all’esercizio fisico. Tante le attività rivolte ad un pubblico variegato con un unico grande obiettivo: incuriosire, informare ed aprire una finestra agli studenti sulle opportunità future.

Nelle sessioni pomeridiane, a partire dalle ore 16,30, invece, sempre nelle giornate dal 3 al 6 ottobre, sarà riservato uno spazio alla pratica sportiva outdoor, attraverso l’utilizzo di attrezzature all’aperto messe a disposizione sul territorio: una valida opportunità per godere dei benefici dell’esercizio fisico e favorire un continuo contatto delle persone con la natura. Con la partecipazione delle associazioni sportive locali Asd Ginnastica Artistica Royal, Akeri Basket, Asd Top Soccer, Asd Acerrana, Asd Atletica 88, Vitiello Boxe, Asd Papillon, Asd Boxe Acerra, S.C.D. Studio arti marziali Karate-Do, si terranno dimostrazioni sportive aperte al pubblico in tutta l’area del Castello.

Nelle serate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, in Piazzale Renella, inoltre, oltre a momenti di intrattenimento, ci saranno l’esposizione e la degustazione di prodotti agricoli locali grazie alla partecipazione dell’Associazione Ari.Amo.

Il progetto multidisciplinare “La salute dal campo alla tavola” è il risultato di alleanza e sinergia tra università, istituzioni, scuola, aziende agricole, cittadinanza e territorio: un evento di natura scientifico-culturale, volto alla disseminazione della conoscenza scientifica, culturale, ma anche ricreativa con l’obiettivo di promuovere, educare, formare ad uno stile di vita sano, a scelte di qualità alimentari e comportamentali, rispetto dell’ambiente, cultura della sostenibilità, conoscenza del patrimonio locale, cultura alla pratica sportiva e formazione alla responsabilità sociale e civica.

Si tratterà di una manifestazione unica nel suo genere, per la prima volta saranno coinvolti tutti insieme produttori, docenti, professionisti del settore: nutrizionisti, chef, agricoltori che si confronteranno e discuteranno con esperti psicologi e con i più giovani.

I temi trattati saranno l’importanza della corretta alimentazione e dell’attività fisica come binomio imprescindibile per uno stile di vita sano; la scelta dell’alimento, inoltre, impatta non solo sulle funzioni del nostro organismo ed i rapporti sociali, ma anche sull’ambiente circostante in termini di consumo idrico (importante anche la collaborazione della ditta Acquatech, partner tecnico del progetto), di suolo e sulla produzione di gas serra ed azoto. Si discuterà del rispetto dell’ambiente e della sua tutela, il corretto utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle materie prime, la qualità dei prodotti e la loro trasformazione, l’importanza delle imprese locali per il tessuto sociale ed economico, i moderni stili di vita e i nuovi approcci all’agricoltura e alla cucina.

Attraverso i convegni e i momenti di workshop con gli esperti, ma anche attraverso la degustazione di prodotti tipici, si punta alla realizzazione del benessere fisico dei cittadini, per la produzione di cibi buoni, nutrienti e accessibili; alla produzione di contenuti e di valori che consentano un approccio olistico, scientifico, storico e culturale sul tema dell’agricoltura e del territorio e al rapporto tra città e campagna; alla creazione di opportunità di reddito e di lavoro che possono crearsi per le aziende e per quelle risorse umane che nel lavoro agricolo e nella trasformazione dei prodotti agricoli possono cercare nuove opportunità.