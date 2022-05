Sabatina Napolitano presenta il nuovo romanzo “Origami”

La scrittrice è anche conosciuta per aver pubblicato tanti libri di poesie e aver scritto di autori non solo di poesia ma anche di saggistica e narrativa. In più è una appassionata della letteratura di Nabokov e collabora col premio Nabokov.

“Origami” come si intuisce dal titolo è un romanzo che riprende la tradizione giapponese degli origami e in parte presenta numerosi riferimenti alla cultura orientale. Ma la narrazione non resta ferma a questo anzi, la città di Itaque finisce per diventare emblema e simbolo di molte città del mondo. La biblioteca di Itaque riprende la biblioteca di Babele di Borges: qui si trovano gli studenti di Itaque tre, i visitatori del museo della biblioteca, intellettuali e studiosi. Il racconto della famiglia Miso si caratterizza come una brillante operazione letteraria, dove la fantasia di un realismo magico nuovo e sincero pone luce ad una utopia culturale che aggiunge possibilità e probabilità non solo alla nostra storia culturale ma anche a tutta la critica.