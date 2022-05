Lutto a Capri, morto Guido Lembo, lo chansonnier che intratteneva le celebrità

Guido Lembo, storico chansonnier di Capri, si è spento all’età di 75 anni in una clinica privata di Castellammare di Stabia.

A causa di una malattia, l’artista era già da tempo lontano dalle serate capresi che per anni ha animato con la sua chitarra e la sua voce. Fondatore della Taverna Anema e Core negli anni ’90, Lembo aveva letteralmente cambiato le notti di Capri nella piccola piazza in cui con la sua arte faceva cantare e ballare tutti i presenti. Numerose le celebrità che Lembo riusciva ad intrattenere di continuo con le classiche musiche napoletane conosciute in tutto il mondo.

Tantissimi sono stati, infatti, i messaggi di cordoglio alla famiglia di Lembo che ne ha annunciato la morte proprie nelle scorse ore lasciando sconcertati fan, amici e conoscenti che si sono stretti in un enorme abbraccio virtuale per la perdita dell’amato artista.