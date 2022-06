Rubano meredine e statua della Madonna alla don Milani di Pomigliano: hanno 13 e 14 anni

Pomigliano: Carabinieri intervengono per un furto in una scuola. I ladri hanno 13 e 14 anni

Hanno scavalcato la recinsione esterna e da una porta secondaria si sono introdotti nella scuola primaria statale “Don Lorenzo Milani” di via Indira Gandhi a Pomigliano. Rubano diverso materiale di cancelleria, qualche pacchetto di merendine e addirittura una statuetta in gesso raffigurante la Vergine Maria. Bottino di poco conto ma dal gesto gravissimo, fosse altro per il luogo dove è avvenuto che dovrebbe essere una roccaforte di valori fondamentali della società civile come l’educazione, la cultura e il rispetto delle regole.

I Carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato i responsabili. Grande lo stupore dei militari. I “malviventi” sono 3 e hanno 13 e 14 anni. Sono studenti e sono incensurati. Hanno agito di notte e credevano di averla fatta franca ma i Carabinieri li hanno presi e denunciati a piede libero per furto aggravato. Tutta la merce rubata, compresa la Madonna, è stata recuperata e restituita al dirigente scolastico.

I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori