Roberto Colella, Ciccio Merolla e Vincenzo Comunale intervistati nel format de “Il Morante al Campania Libri Festival”

Il direttore del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo e il direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli Antonio Parlati intervistano i tre artisti nell’ambito del Campania Libri Festival.

Talk sul ruolo sociale dell’artista, il direttore del Premio Elsa Morante, la scrittrice e giornalista Tiuna Notarbartolo e il direttore del Centro Produzioni Rai Di Napoli, Antonio Parlati, intervisteranno i cantanti Roberto Colella, Ciccio Merolla, ed il comico Vincenzo Comunale. L’attesissima data è fissata per giovedì 5 ottobre alle 12 nell’incantevole Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del Campania Libri Festival. “Controrivoluzione. Il ruolo sociale dell’artista, tra creatività e legalità”, sul palco tre esempi “positivi” di artisti che ce l’hanno fatta trasmettendo i valori “puliti” a migliaia di fan. A parlare ad una platea di circa 800 persone, tra cui tantissimi ragazzi: i cantanti Roberto Colella, frontman de La Maschera e Ciccio Merolla, il cui pezzo “Malatia” ha ricevuto, da pochissimo il disco d’oro, consegnatogli nella storica Arena di Verona. Non solo musica ma anche comicità, infatti sarà l’attore Vincenzo Comunale il terzo artista ad essere intervistato dalla Notarbartolo e da Parlati. I tre artisti porteranno sul palco del Teatrino di Corte la musica e la comicità come “armi” contro la devianza giovanile e la criminalità.

L’organizzazione del Morante, guidata da Tiuna Notarbartolo, si avvale del coordinamento di Iki Notarbartolo, delle bellissime immagini grafiche di Umberto Amicucci e dell’ufficio stampa Pem, con Lisa Terranova e Gilda Notarbartolo, Raimondo Miele alle Relazioni Istituzionali.

Partner di queste giornate, in cui è vincente la sinergia tra Premio Elsa Morante, Fondazione Campania dei Festival e Regione Campania, sono la Rai di Napoli, nell’anno del suo sessantesimo anniversario, il Grand Hotel Oriente, vero e proprio rifugio delle star, il ristorante Al 53, che racconta Napoli attraverso l’arte culinaria, e la Giannini Editore.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.