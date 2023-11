Regeneration 2023, si parte: ecco gli ospiti

SI ALZA IL SIPARIO SU IAB Forum 2023 “REGENERATION”

Tanti ospiti internazionali nella conferenza Plenaria per ispirare aziende e professionisti del marketing e dell’innovazione digitale.

E’ iniziato il countdown per IAB Forum 2023 “Regeneration”, la Kermesse di riferimento del settore del marketing e dell’innovazione digitale. L’Allianz MiCo di Milano è pronto per alzare il sipario l’8 e il 9 novembre e presentare un parterre di ospiti unici e visionari, capaci di ispirare la platea della Conferenza.

Due mattine intense e ricche di suggestioni in cui speaker di risonanza internazionale guideranno il pubblico attraverso le diverse sfaccettature della “Regeneration”, con talk trasversali uniti dal fil rouge dell’innovazione.

Da non perdere mercoledì 8 novembre l’intervento di Alex Bornyakov, Vice Ministro della Trasformazione Digitale dell’Ucraina, che sta guidando un grande progetto per trasformare il suo Paese nel principale Hub Tecnologico europeo. Bornyakov sarà accompagnato da Corrado Passera di illimity per illustrare come questo progetto rappresenti un’opportunità anche per le imprese italiane.

Grande attesa per l’annuncio dei dati del mercato della Pubblicità Digitale in Italia con Denise Ronconi, Direttrice dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. Federico Capeci di Kantar si concentrerà, a seguire, sugli insights di business mentre Constantine Kamaras di IAB Europe e Isabel Massey di Diageo parleranno delle opportunità di marketing regeneration.

Mario Calabresi di Chora Media parlerà del valore del tempo e di come la velocità sia spesso sopravvalutata. Andrea Moccia di Geopop esplorerà l’evoluzione del linguaggio, mentre Alessandro Diana di Accenture Song presenterà in modo spettacolare la ‘Marketing Playlist 2023’ insieme ad alcuni membri della CMO Community di Accenture Song. Andrea Santagata di Mondadori Media approfondirà con Carlo Noseda il concetto di “Generazioni e Rigenerazioni”. Diego Ciulli di Google Italia tratterà quindi insieme a Brando Benifei europarlamentare, dell’AI Act, il regolamento sull’intelligenza artificiale del Parlamento Europeo.

La plenaria si concluderà con la presentazione di importanti iniziative per la comunicazione e promozione dell’Inclusività e del Rispetto.

Il 9 novembre vedrà la partecipazione di rinomati ospiti di fama internazionale che, attraverso performance coinvolgenti, proietteranno il pubblico nel futuro del settore. Tra di loro, Chiara Luzzana, compositrice e sound designer italiana autrice delle colonne sonore per brand noti come Swatch e Lavazza, Adah Parris, artista visionaria e attivista del cambiamento trasformativo, e Anouk Jans di Spring Studios Milano che presenterà il ‘new advertising’ del suo documentario ‘Kill your Darlings’, recentemente presentato a Cannes Lions.

YeSeul Kim di Crafted e Amy Williams di Good-Loop parleranno di Sostenibilità nell’advertising digitale. A seguire, Roberto Cingolani di Leonardo colloquierà con Ferruccio De Bortoli sui grandi temi della trasformazione digitale del Paese e sull’importanza di investire nelle “intelligenze naturali”.

La conferenza plenaria ospiterà anche H-Farm e i suoi studenti e aziende di rilievo come Amazon Ads e Twitch Ads, con Nicoletta Blesio di Twitch Italy che racconterà come i brand possano affrontare il cambiamento culturale generazionale. Giorgia Molajoni di ENI e Simone Zucca di Google saranno ospiti di un talk su come l’AI può impattare il futuro del settore, mentre Massimo Bullo di Vodafone interverrà sugli insights dell’Advertising Council di IAB.

Mancano pochi giorni per vivere le molte esperienze in programma e cogliere l’occasione di incontrarsi di persona ai workshop, che stanno registrando il tutto esaurito, e agli speed date.

