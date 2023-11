Somma, studenti del Torricelli e del Majorana a lezione di sicurezza stradale dalla Polizia

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Giornata di educazione alla sicurezza stradale – pullman azzurro della Polizia di Stato – 10 novembre 2023

L’ Aps Soma e Psiche, nell’ ambito del progetto #hubabile che concretizza la mission della prevenzione primaria della Salute Umana, abbraccia e promuove il Progetto #SicurezzaStradale della polizia di Stato che coinvolgerà circa 400 allievi degli istituti superiori Liceo Torricelli e ITIS E Maiorana di Somma Vesuviana

La sicurezza stradale è uno dei temi di maggiore attenzione per il Ministero. L’obiettivo è quello di far nascere, crescere e consolidare nel tempo una cultura della “sicurezza stradale”: non un semplice insieme di norme da impartire, ma il risultato di una maturazione etica di un comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona umana.

I principali strumenti utilizzati per realizzare questo proposito sono

-le campagne di comunicazione istituzionale, che affrontano via via le aree di maggior criticità in tema di incidentalità stradale

-i progetti di educazione stradale elaborati per le scuole di ogni ordine e grado.

Il Pullman Azzurro è un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

IL Progetto è patrocinato dal Comune di Somma Vesuviana.