Radio Arci Masaniello ospita la scuola di musica popolare

Presentazione di: TAMMURRIANTI di Michele Maione ed Emidio Ausiello

Saviano. «I circoli Arci in generale e in particolar modo Radio Arci Masaniello da sempre si adoperano per la valorizzazione culturale ed artistica del territorio e della tradizione. Quello di Saviano è uno dei più antichi ed attivi quindi pensiamo sia il luogo ideale per presentare il nostro lavoro che si propone di dare una dimensione didattica a strumenti della tradizione che sono sempre stati associati ad una tradizione di tipo orale». Parole di Michele Maione, percussionista poliedrico ed insegnante, autore insieme ad Emidio Ausiello, di “TAMMURRIANTI – “metodo pratico per tammorra e tamburello – approccio alle tecniche tradizionali” che sarà presentato domani, 24 febbraio, a partire dalle 19 alla sede di Radio Arci Masaniello in via degli Orti. A moderare l’evento sarà il Presidente di Radio Arci Masaniello Peppe Tufano.

Si tratta di un percorso durato ben 12 anni iniziato con la pubblicazione del DVD didattico “Tammurrianti”. Oggi questo lavoro, opportunamente aggiornato, è stato reso disponibile in formato digitale scaricabile e suddiviso in sei video-lezioni. Il tutto corredato da file pdf con la trascrizione degli esercizi proposti in video. La produzione è di SoundFly Records in collaborazione con Polosud Records.

«Tammurrianti è un progetto didattico – si legge nelle note di presentazione – dedicato alla conoscenza dei tamburi a cornice della tradizione italiana, la tammorra e il tamburello. Questo documento è il risultato della pluriennale esperienza maturata dai due percussionisti napoletani che hanno sentito l’esigenza di lavorare ad un progetto sulla pratica musicale di questi due strumenti analizzandone gli aspetti tecnici, ritmici e di linguaggio legati alla tradizione orale. 150 esercizi scritti ed esposti in molteplici prospettive, oltre dieci contributi speciali con artisti tra i più rappresentativi della tradizione popolare italiana, cenni storici e descrittivi sugli strumenti e sulla loro funzionalità, fanno di quest’ opera un lavoro completo e dinamico sulla didattica delle percussioni cerchiate, che appassiona gli esperti e invita i neofiti ad avvicinarsi a questo magico universo».

Alla presentazione con gli autori seguirà un aperitivo sociale e un momento musicale.

«La presentazione di Tammurrianti – spiega il Presidente di Radio Arci Masaniello Peppe Tufano – è stata inserita all’interno di un percorso legato alle tradizioni popolari che ci accompagna da diversi mesi attraverso il ricordo di Marcello Colasurdo, uno dei più grandi interpreti di sempre della musica popolare, recentemente scomparso. Abbiamo scoperto come anche il territorio di Saviano sia fortemente legato a queste tradizioni, attraverso la grande partecipazione della gente agli eventi degli ultimi mesi, compreso il Carnevale Savianese, che noi di Radio Arci Masaniello abbiamo dedicato a Marcello e al suo messaggio, mai così attuale: Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra».