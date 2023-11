Quartiere 2.0, confronto tra amministratori e cittadini prima dell’inizio dei lavori

CASORIA. Un’ora di confronto, colloqui e chiarimenti, suggellati dall’annuncio più atteso: stanno per partire i lavori che cambieranno per sempre il volto di via Castagna. Nella mattinata di martedì il sindaco Raffaele Bene si è recato in via Castagna per incontrare i residenti e chiarire tutti gli aspetti dell’opera annunciata lo scorso anno e che ha ora terminato l’iter del bando di gara. Ad accompagnare il primo cittadino l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Salvatore Napolitano e il presidente del Consiglio Comunale Andrea Capano. Amministratori e dirigente hanno risposto alle tante domande dei cittadini, annunciando che la prossima settimana comincerà la fase attuativa del piano che era stato presentato proprio ai residenti un anno fa. I tempi di attuazione dell’opera, possibile grazie ai fondi Pnrr, sono stimati in 18 mesi, ma nel giro di un anno saranno completati gli interventi agli alloggi, i primi ad essere toccati già nelle prossime settimane.

Si partirà con l’apertura dei vani scala, con l’inserimento di nuovi ascensori, l’individuazione di nuovi percorsi pedonali di accesso dall’esterno del lotto. Tra gli interventi principali del progetto firmato Alvisi Kirimoto, spiccano la costruzione dei balconi sul fronte interno ed esterno del fabbricato e soprattutto la realizzazione di una strada di quartiere dotata di pista ciclabile e parcheggi per i residenti che non si sposteranno durante gli interventi. La strada sarà realizzata su una parte residuale del lotto di proprietà dell’amministrazione e non prevede espropri di suoli privati. La corte tra i due edifici, prima utilizzata come parcheggio, sarà il nuovo centro nevralgico del complesso abitativo, con una piazza libera, aree gioco per bambini e ragazzi, e zone di prato alberate. Sarà un quartiere antisismico, grazie al miglioramento delle strutture; sicuro, con pavimentazione drenante e sistema di smaltimento delle acque; ecologico, con i 48 orti urbani e il giardino comunitario.

“Via Castagna è un progetto nato dal confronto con la cittadinanza e per questo i residenti partecipano ad ogni passo. La strada del dialogo proietterà questa zona della nostra Città a vivere in una concezione moderna, valorizzando partecipazione e rispetto ambientale” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene. “L’incontro è servito anche per chiarire aspetti legati ai lavori e dare ai cittadini la contezza di quanto avverrà nelle loro case” ha spiegato l’assessore D’Onofrio. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Comunale Capano: “L’opera costituirà anche l’emblema di un impegno preso e mantenuto da quest’Amministrazione in ogni singola fase”.