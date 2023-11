Mezza scuola alla polizia per il commissariato, Pd insorge: “Trovate altri spazi”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Acerra

ACERRA – Con la delibera di Giunta del 30/10/2023 è stato nuovamente deciso di concedere in comodato d’uso gratuito alla Polizia di Stato una porzione dell’edificio scolastico di Piazzale Renella.

Rispetto a questa scelta il Pd di Acerra, in continuità con quanto già più volte pubblicamente espresso sul tema, manifesta la propria ferma e convinta contrarietà.

Se da un lato il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno il dovere di rispondere positivamente ad una motivata richiesta del Ministero dell’Interno, in virtù del principio della collaborazione istituzionale, a maggior ragione in questo caso va fatto ogni sforzo affinché le forze preposte alla tutela della sicurezza pubblica possano operare al meglio possibile soprattutto in un contesto come quello attuale di scarsa sicurezza ma non sottraendo spazi alla scuola.

Non può essere sempre la scuola a dover sacrificare i propri spazi per risolvere altri importanti problemi della città. Non può essere una giustificazione plausibile la diminuzione della platea scolastica servita dal I circolo didattico. Se effettivamente c’è un decremento di iscrizioni così massiccio, quegli spazi vengano utilizzati per altre attività connesse all’offerta formativa o in subordine perché non pensare ad attività socio-educative o luoghi atti a preservare la memoria storica della nostra città.

Per quanto concerne l’allocazione della Polizia di Stato si proceda ad una ricognizione seria e concreta di tutto il patrimonio immobiliare comunale individuando altre strutture più idonee allo scopo.

Il Partito Democratico di Acerra è a disposizione per avviare qualsiasi interlocuzione partecipata con le forze politiche tutte, le istituzioni coinvolte, i genitori affinché si possa addivenire ad una soluzione condivisa evitando di porre sul piatto della bilancia le istanze della sicurezza con quelle dell’istruzione.