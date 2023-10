Prova a rubare Alfa Giulia a Pomigliano col kit per la decodifica delle centraline, fermato 41enne di Cisterna

POMIGLIANO D’ARCO – Un dispositivo per decodificare le centraline delle auto e qualche vecchio attrezzo. Il kit sequestrato dai carabinieri ad un 41enne. Arrestato per tentato furto

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per furto aggravato Gennaro Corvino, 41enne di castello di cisterna già noto alle forze dell’ordine.

Intensificati i servizi nel comune di Pomigliano D’Arco, soprattutto quelli destinati ad evitare i furti. I risultati sono arrivati in fretta.

Corvino è stato sorpreso mentre tentava di portare via un’Alfa Romeo Giulia, parcheggiata in strada. Addosso arnesi per lo scasso e un dispositivo per la decodifica delle centraline delle auto.

Il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.