Vacanze invernali a Napoli? Perché no!

Alla scoperta della città partenopea tra eventi e monumenti.

A breve sarà tempo di organizzare le vacanze invernali. Quando pensiamo alle vacanze invernali ci vengono subito in mente località sciistiche rinomate come Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio; tutto giusto, anche se non sarebbe una cattiva idea cambiare meta rispetto a questi luoghi comuni. Per esempio si potrebbe prendere in considerazione Napoli, che in inverno non è meno affascinante rispetto all’estate. Infatti, da fine ottobre in poi non mancano gli eventi, come l’imperdibile festa del cioccolato, con le sue due edizioni, una al Vomero e l’altra in Piazza Municipio, e la prima edizione di Orto d’Ottobre, dedicata al fantastico mondo delle zucche. Non solo: verso fine novembre è possibile ammirare: la strada dei presepi del quartiere di San Gregorio Armeno,l’albero dei desideri di Galleria Umberto,i mercatini di Natale e i meravigliosi vagoni storici dei treni d’epoca. Napoli però non è soltanto eventi, quanto storia e architettura, che si possono apprezzare tutto l’anno.

Da non perdere assolutamente

Napoli è una città enorme, che per disposizione assomiglia a un labirinto costituito da più viuzze, che ospitano pizzerie, chiese barocche e rovine greco-romane. Ci vuole poco per perdersi, e la sensazione che si prova quando ciò accade non è di ansia quanto di eccitazione nello scoprire un pezzo della sua cultura. Perché Napoli non è soltanto Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo e Museo Archeologico Nazionale. D’altronde è normale, considerando che il suo centro storico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è quello con la più alta densità di monumenti di tutta Europa. Dunque non manca lo spazio per le attrazioni culturali e, a dire la verità, anche per quelle legate al divertimento. Il capoluogo della Campania è rinomato per i suoi bar e pub, sparsi lungo tutto il perimetro cittadino, e per le sue famose discoteche come Nabilah e Arenile. Non solo, nella zona portuale – cuore pulsante della movida partenopea – si possono trovare casinò storici come la Sala Degli Angioini, dove, all’interno di uno spazio di 300 metri quadrati, sono presenti videolottery e slot machine. Rispetto a qualche anno fa questo luogo risulta meno frequentato, soprattutto a causa dell’avvento sul web delle piattaforme di gioco. Queste ultime propongono un’offerta ricca e variegata, che spazia dalle slot machine a tema ai live casinò, che si fanno apprezzare per la presenza di croupier in carne e ossa e per la possibilità di chattare, in real-time, con gli altri giocatori presenti al tavolo verde.

Una bella vacanza non è tale senza il buon cibo

A Napoli si mangia molto bene. Non soltanto la pizza napoletana cotta esclusivamente su forno a legna, un’eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia, ma anche struffoli, frittata di pasta e fagioli e cozze. E come dessert, per concludere degnamente un pranzo o una cena, possiamo scegliere tra pastiera,babà, sfogliatella, riccia o frolla, e le zeppole di San Giuseppe.Forse un po’ troppo, ma d’altronde Napoli non merita solo di essere visitata, quanto di essere gustata, nonostante ci sia il rischio di prendere qualche chilo di troppo.

Alcune curiosità



La città partenopea affascina anche per le tante curiosità che la riguardano. Se a una di esse abbiamo già accennato, ce ne sono altre che meritano una menzione. Per esempio il fatto che San Carlo è il teatro d’opera lirica più antico d’Europa, il primo a istituire una scuola di danza classica, oppure che le stazioni della metro ospitano più opere d’arte, ben 200. Infine esiste una Napoli sotterranea che si estende per 470 chilometri. I primi a lavorare alla creazione di questo luogo sconosciuto ai più furono i Greci, che scavarono i primi cunicoli alla ricerca di tufo,indispensabile per rafforzare le mura cittadine. Poi fu la volta dei Romani, che ne ampliarono gli spazi creando un acquedotto.