Brusciano, blitz nella 219: 11 chili di droga nel box auto. Tradito dai rifiuti

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna conoscono il territorio e svolgono quotidianamente un monitoraggio discreto delle aree più sensibili. Il loro occhio è allenato a cogliere anche la più piccola anomalia e ciò garantisce ottimi risultati.

Questa volta siamo a Brusciano, nel complesso di palazzoni popolari della “219”. Alcune bustine di plastica, abbandonate tra le scale di uno dei lotti di cemento armato, attirano l’attenzione dei militari.

E’ materiale di confezionamento, forse scartato perché danneggiato. La suddivisione della droga in dosi non permette errori, anche il più piccolo foro sul cellophane può far perdere stupefacente e clienti. Così i militari si appostano, si confondono abilmente in abiti civili per non dare nell’occhio. Per ore accade nulla poi la porta di quel pianerottolo si apre e un uomo raggiuge il box auto.