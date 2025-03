Prova a molestare bimba e rischia linciaggio: l’arresto lo salva

Nella periferia di Pozzuoli, a Licola Mare, si è verificato un episodio di abuso sessuale che ha scosso profondamente la comunità. Una bambina di undici anni, mentre era in compagnia di due amiche, è stata avvicinata da un uomo di 31 anni che le ha fatto proposte sessuali in cambio di denaro. La bambina, spaventata, ha chiamato il padre via videochiamata, mentre le sue amiche cercavano di allontanarsi dall’uomo, che le ha minacciate.

La situazione è precipitata quando l’uomo ha tentato di afferrare la bambina e ha mostrato una banconota da venti euro come offerta. Le urla delle bambine hanno attirato l’attenzione dei residenti, che sono scesi in strada per aiutare. La madre della vittima e un’altra donna sono state tra le prime a intervenire, seguite dal padre della bambina e da una folla di persone che hanno cercato di fermare l’uomo.

L’arrivo della polizia ha evitato il peggio, e l’uomo è stato arrestato e portato via. L’episodio ha lasciato un segno profondo sulle bambine e sulla comunità, che ha reagito con sdegno e solidarietà verso la famiglia della vittima.