Progetto Somma, i 4 punti del programma

“ Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” Essendo prossime le elezioni cittadine il movimento “Progetto Somma” che da tempo vuole migliorare la vivibilità della nostra città, insieme a “Somma Popolare Riformista Libera”, “Alleanza per Somma”, “Somma Città d’Arte”, presenta i punti più rilevanti del programma, ponendo al centro le esigenze dei cittadini.

– Maggiore concretezza ai servizi

– La salute è un diritto di tutti

– Donna e famiglia (numero verde-centro ascolto)

– Somma : Città di giovani-Sport-Cultura-Spettacolo