Asfalto di sangue sulla 162, tragedia per un centauro

SANT’ANASTASIA – Serata drammatica sulla Statale 162 che collega Pomigliano alla zona di via Argine. All’altezza del territorio di Sant’Anastasia si è registrato uno scontro tra una vettura e una moto: stando ad alcune testimonianze un centauro è rimasto vittima del sinistro.

Diversi gli automobilisti costretti a ripiegare su percorsi alternativi a causa del sinistro mortale, anche se al momento non ci sono conferme in merito all’identità. Disagi per la circolazione che è rimasta bloccata per diverso tempo con vetture in coda e molti costretti a scegliere un percorso alternativo.

Forze dell’ordine sul posto per i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto verso le 20 in un’ora di punta per la circolazione.