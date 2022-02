Professore pestato a sangue per aver sgridato gli alunni in classe

Enrico Morabito è un insegnante di Casavatore balzato in cima alle cronache per un brutto episodio di violenza subita.

Nello specifico, il docente si trovava a casa quando ad un certo punto qualcuno gli ha citofonato, facendolo scendere e, dopo essersi assicurato che fosse proprio lui, lo hanno pestato e lasciato per terra in strada.

Un’aggressione subita in pieno giorno sotto gli occhi di tutti che ha sconvolto l’intero napoletano. Morabito, che ha raccontato il brutto accaduto su Facebook, ha specificato che la motivazione del pestaggio era una semplice ammonizione nei confronti dei suoi alunni per il troppo rumore in classe e per questo, si è ritrovato addosso 5 adulti, probabilmente genitori o comunque legati ai ragazzi di prima media di cui l’uomo è stato un professore supplente per alcuni giorni. Pare che queste persone non abbiamo nemmeno chiesto spiegazioni al professore e lo abbiamo aggredito violentemente con calci e pugni.

Dopo avere denunciato l’accaduto ai Carabinieri, Morabito è stato portato in ospedale con una prognosi di 7 giorni.

Un brutto spavento unito a qualche ammaccatura fisica generale che però avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, come lo stesso professore ha scritto nel post:”[…]per fortuna che non erano armati: avrebbero potuto fare di peggio. Ho sempre pensato che la rovina dei figli sono proprio i genitori… ed è così. Ne resto deluso e schifato. Tuttavia voglio addormentarmi con la speranza che domani sia un giorno migliore fatto sempre di legalità e che il marcio che si insidia anche nelle scuole possa svanire presto“.