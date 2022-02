CASALNUOVO – Fa di nuovo capolino nel Napoletano Striscia La Notizia.

Luca Abete è andato a Casalnuovo di Napoli per raccontare la storia di alcune famiglie che vivono in una struttura abbandonata di proprietà del Comune nel più completo disagio. Si tratta di un ex asilo che era stato trovato come soluzione provvisoria, ma così non è stato.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/video/un-ex-asilo- abbandonato-come-casa_76651.sh tml