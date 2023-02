Primarie, ciclone Elly non tocca Campania: De Luca salva Bonaccini dalla debacle totale

Finisce 12 a 8 la sfida nelle Regioni fra Bonaccini e Schlein. La neo segretaria del Pd si è imposta con 587.010 voti, pari al 53,75%, mentre Bonaccini ne ha presi 505.032 ((46,25%). Hanno votato 1.098.623 persone. Schlein ha fatto cappotto al centro-nord (con la sola eccezione dell’Emilia-Romagna), mentre Bonaccini è andato forte soprattutto al sud. Le Regioni dove la leader Dem si è imposta con il margine più ampio sono state la Valle d’Aosta (70,7%), la Liguria (67,27%) e il Piemonte (66,16%). Vittorie con ampio margine anche in Lombardia (65,09%), Friuli-Venezia Giulia (63,96%), Trentino Alto Adige (63,52%) e Veneto (63,69%), Lazio (62,59%) e Toscana (61,93%). Margini più ristretti invece nelle Marche (54,62%), Sicilia (56,84%) e Umbria (52,10). Elly Schlein ha vinto anche all’estero (dove hanno votato circa 9mila persone) con il 56,03%. Il Sud, invece, sorride ampiamente a Stefano Bonaccini che vince con un larghissimo vantaggio in Molise (69,44%), Campania (68,53%), Calabria (64,49%), Basilicata (61,45%). Bonaccini s’impone anche nel derby nella regione della quale è presidente, l’Emilia-Romagna, dove ha ottenuto il 56,4%, come pure in Puglia (55,90%) e Sardegna (57,12%).

Con poco più di cento voti di margine vince anche in Abruzzo, la regione con il risultato più equilibrato, con il 50,35%. Guardando invece alle singole federazioni del Pd (che in molti casi corrispondono con il territorio delle province, in altri comprendono invece aree più piccole), Schlein ha avuto le affermazioni più significative a Trieste (74,14%), Viareggio (72,45%), Asti (71,13%) e Genova (70,07%). Bonaccini ha invece avuto i record di preferenze a Termoli (83,08%), Salerno (79,53%), Benevento (76,30%) e Vibo Valentia (73,67%). Schlein si è affermata nettamente in molte aree metropolitane a partire da Roma (69,13%), Milano(69,06%) e Torino (66,41%), mentre Bonaccini ha vinto a Napoli (57,5%). La neo segretaria del Pd vince anche a Firenze (66,17%) e Bologna (52,12%).

De Luca in silenzio

No comment del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispetto all’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd. De Luca, che appoggiava Stefano Bonaccini, ha partecipato stamattina al convegno della Uil a Napoli sul tema Sanità e Autonomia regionale e andando via non si è fermato con i giornalisti a margine, rispondendo solo a una domanda sulla spesa regionale dei fondi europei, ma con un no comment sull’elezione di Schlein. Bonaccini ha fatto cappotto al Sud, in particolare in Campania e Calabria, sfiorando l’80% nella provincia di Salerno, del suo grande elettore Vincenzo De Luca.