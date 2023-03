Premier a Pomigliano per le Comuni, Schiano: «Porteremo Giorgia in città»

Il coordinatore di Napoli e provincia di Fratelli d’Italia dà alcune anticipazioni sulla campagna elettorale che la destra condurrà a Pomigliano d’Arco

La destra al governo conta sempre su un consenso forte e ben consolidato nel Paese, per cui è lecito immaginare che alle prossime comunali del 14 maggio voglia ricoprire un ruolo da protagonista anche nella città delle fabbriche, nella Pomigliano dei grandi stabilimenti metalmeccanici.

«Proveremo a portare a Pomigliano Giorgia Meloni», annuncia intanto il coordinatore provinciale e deputato di Fratelli d’Italia, Michele Schiano Di Visconti. Non cè che dire, il tentativo è di quelli ambiziosi. Comunque resta ancora un’incognita l’atteggiamento di FdI nella campagna elettorale che da queste parti si sta consumando, almeno per il momento, più nel segreto dei palazzi che nel trambusto delle piazze. A Pomigliano dal 2010, la destra, sin dai tempi di alleanza nazionale, pur avendo sostenuto il due volte di seguito sindaco Lello Russo, e, nel 2020, il candidato Maurizio Caiazzo, è spesso rimasta al traino di Forza Italia a causa di un consenso ogni volta ridottissimo, ai limiti del risibile.

Il discorso con le civiche

«Innanzitutto – anticipa però il responsabile provinciale – a Pomigliano Fratelli D’Italia cercherà di mettere insieme tutto il centrodestra allargando alle liste civiche e sicuramente saremo preesnti con il nostro simbolo. Alle ultime elezioni del 2020 siamo stati poco presenti – fa poi autocritica il coordinatore dell’area metropolitana – ma oggi per fortuna possiamo vantare una presenza territoriale forte. Abbiamo infatti nominato un commissario cittadino e un subcommissario e vicino a noi ci sono anche alcuni consiglieri comunali uscenti. Qui – assicura il parlamentare – stiamo lavorando affinché il centrodestra sia presente e forte attraverso la leadership di Fratelli d’Italia. Penso che la “destra-centro” possa avere molte chance».

Il nodo candidature

Schiano però non si sbilancia sulle candidature. «Sui candidati – risponde – penso sia ancora molto presto. In politica ho imparato che i nomi che escono molto presto alla fine non vanno da nessuna parte». In vista del prossimo congresso Fratelli d’Italia ha nominato a Pomigliano un commissario cittadino, Luigi Romano, e il suo vice, Nello Pinto. Nel frattempo le altre forze poltiche nazionali sono in piena fase organizzativa. Domenica scorsa la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, ha incontrato nel parco pubblico di Pomigliano gli attivisti del Movimento Cinque Stelle.