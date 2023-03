A Somma l’8 Marzo con le donne ucraine. Nasce “Stand With – Ukraine – calendario 2023”.

Domani a Somma Vesuviana l’8 Marzo con le donne ucraine. Nasce “Stand With – Ukraine – calendario 2023”.

Domani presentazione – alle ore 19 e 30 – in Sala Santa Caterina – Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana (Na).

Gerardo Iovino (Presidente Arci Somma Vesuviana) : “Avremo Lilia Hrynyshyna, psicologa ucraina che si soffermerà sul ruolo della donna ma anche sull’impatto psicologico che la guerra sta avendo sui bambini in Ucraina e avremo l’artista ucraina Taya Vysochanska con una sua mostra d’Arte”. E sarà una donna a moderare l’evento: Ilaria Punzo di Arci – Somma Vesuviana!

Rosalinda Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana) : “Domani eventi in contemporanea. Alle ore 19 e 30 L’otto per la pace – L’otto per TUTT3! Evento voluto e organizzato dall’Arci. Alle 20, con le nuove generazioni, la cultura della femminilità, dunque la figura della donna, sarà nelle molteplici arti della musica, della prosa, della poesia. Ingresso libero al Teatro Summarte, con evento voluto e organizzato dall’Associazione di EvaProEva”.

E Domani – alle ore 20 – le nuove generazioni incontreranno la donna attraverso le arti della musica, della prosa, della poesia – Teatro Summarte con Ingresso Libero.

Cinzia Castaldo (Presidente di EvaProEva) : “Al Teatro Summarte Abbiamo voluto l’ingresso libero e fare l’evento con le nuove generazioni. Racconteremo la donna, la cultura della femminilità, attraverso le varie forme artistiche. Lo faremo con gli studenti del Liceo Scientifico e Classico “Evangelista Torricelli” e con i giovani musicisti ed artisti dell’Associazione Musicale “Antonio Seraponte” che da anni opera sul territorio!”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana) : “Una città del rispetto. Una città che mantenga il forte tessuto associativo. E quest’anno la Giornata Internazionale della Donna per noi assume un significato ancora più profondo anche in ricordo di Diana Biondi”.

“Fin dai primi momenti del conflitto in Ucraina, Arci ha sentito la naturale esigenza di prestare aiuto alla popolazione colpita dalla guerra. Questo aiuto si è concretizzato nell’invio di beni di prima necessità e, poco dopo, nell’accoglienza sul territorio di numerosi nuclei familiari. Dal mese di aprile 2022 molte donne e bambini hanno arricchito la nostra comunità: hanno frequentato i nostri corsi di lingua italiana, hanno partecipato alle nostre manifestazioni, sono state parte integrante della macchina organizzativa della “Festa delle Lucerne”.

Ora che il conflitto purtroppo continua, però, è necessario ancora aiutare chi è rimasto o è tornato nel proprio paese: per questo motivo, le stesse donne oramai ben integrate nella città di Somma Vesuviana hanno deciso, spontaneamente, di aderire all’iniziativa di questo calendario della solidarietà.

Il ricavato sarà devoluto interamente all'acquisto di beni primari e medicinali da inviare alle città ucraine sotto assedio. Si infatti è nato un Calendario 2023, la cui vendita servirà ad acquistare beni primari da inviare in Ucraina. Domani, a Somma Vesuviana, in occasione della Festa della Donna, presenteremo: "Stand With – Ukraine – calendario 2023", con un evento specifico "L'otto per la pace – L'otto per TUTT3! Avremo donne come Lilia Hrynyshyna, psicologa ucraina che si soffermerà sull'impatto psicologico che la guerra sta avendo sui bambini in Ucraina e avremo l'artista ucraina Taya Vysochanska con una sua mostra d'Arte".

E sarà una donna a moderare l’evento: Ilaria Punzo di Arci – Somma Vesuviana!

Domani – Mercoledì 8 Marzo – ore 19 e 30 – Sala Santa Caterina in Piazza Vittorio Emanuele III – Somma Vesuviana (NA).

Una giornata di riflessione

All’evento di domani parteciperanno anche Don Nicola De Sena, parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo – San Giorgio e Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana.

“Domani a Somma Vesuviana evento dedicato alle donne e sarà un evento con le donne ucraine, artiste e professioniste – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – anche per ricordare la centralità della figura e della cultura femminile. Pensiamo all’impegno e al sacrificio delle donne in guerra, delle donne che lottano per la libertà nell’Umanità di oggi ma anche pensiamo a quelle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale, con gli uomini al fronte, hanno giocato un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto economico e sociale riuscendo a tutelare la famiglia, a creare anche le condizioni che poi hanno consentito lo Sviluppo Economico non solo in Italia”.

L’appuntamento a teatro

E a Somma Vesuviana, domani, 8 Marzo, con le nuove generazioni sarà la donna nelle sue infinite sfaccettature: arte della musica, arte della prosa, arte della poesia! “La forza nell’infinito” alle ore 20, al Teatro Summarte con ingresso libero.

E domani, 8 Marzo, giovani ed associazioni al Teatro Summarte.

“Abbiamo voluto l’ingresso libero e fare l’evento con le nuove generazioni. Racconteremo la donna, la cultura della femminilità, attraverso le varie forme artistiche. Domani, Mercoledì 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, le associazioni EvaProEva _odv ed”Antonio Seraponte APS”, il gruppo Cor’e femmene ed il Liceo Evangelista Torricelli di Somma Vesuviana daranno vita a ” La forza nell’infinito”.

Attraverso l’arte, ( musica , prosa e poesia) in questa serata celebriamo la figura della donna nelle sue infinite sfaccettature – ha affermato Cinzia Castaldo, Presidente di EvaProEva – donna che, ritrova sempre la forza per affrontare le discriminazioni, le difficoltà quotidiane ed i momenti bui. Vi aspettiamo presso il Teatro Summarte a Somma Vesuviana NA dalle ore 20:00”.

Dunque una città, Somma Vesuviana, dal tessuto sociale forte!

