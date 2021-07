Si terrà Giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18.30 a Villa Fernandes, Via Diaz n. 144 – Portici, l’incontro dal titolo “Villa Fernandes: da progetto a esperienza. Come nasce un bene comune”.

L’evento sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza e alla stampa il bene confiscato ed affidato alle associazioni del territorio che era in programma lo scorso 27 Febbraio 2020, ma rinviato causa Covid19. Da allora, Villa Fernandes non è però solo un progetto ma già una realtà fatta di occasioni di incontro, eventi, presentazioni sociali e culturali: insomma, di esperienze. Inoltre, Villa Fernandes, ha iniziato anche a promuovere nuove progettualità per sviluppare il territorio e, assieme a partner, associazioni ed istituzioni, creare nuove opportunità di lavoro.

Il progetto è sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara.

All’incontro prenderanno parte Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli; Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD; Antonio Capece, direttore progetto Villa Fernandes. Saluti introduttivi del Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. Testimonianze di Vincenzo De Bernardo, direttore di Federsolidarietà Confcooperative; Stefania Brancaccio, vice presidente COELMO Spa e vice presidente nazionale dell’UCID, cavaliere del Lavoro; Dario Bertollini, bar tender Dabliu cafè bistro; Federica Nocerino segreteria organizzativa di Villa Fernandes e del Centro Servizi Giovani. Modera la giornalista Nunzia Marciano.