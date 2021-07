Riceviamo e pubblichiamo

PANE E ROSE”

Uno schiaffo, un calcio, una bugia..

Un “non vali nulla”..

“Guarda come ti sei ridotta”

“Sei grassa”..

“Sei brutta”..

“Te la sei cercata..”

“Ucciditi”..

Un pugno .. uno spintone .. un ricatto .. un complimento troppo spinto .. l’acido .. il fuoco

Sono questi gli episodidi “violenza” che ogni giorno migliaia di donne sono costrette a subire. Spesso nel silenzio più assordante. Spesso tra le mura di casa o negli ambienti di lavoro. Sempre più spesso sui social. Ed è proprio da tutti questi racconti che nasce l’iniziativa “pane e rose”; un evento di solidarietà sociale che si propone di contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Pane e rose è una rivendicazione. E’ una rivendicazione di eguaglianza nei diritti sostanziali – il pane – che ancora oggi sono corrisposti in modo diverso a seconda del sesso, ma senza che tali rivendicazioni cancellino le differenze – le rose. In questo modo s’intende affermare

un principio di eguaglianza che non inibisca quello di equità.

Il giorno 9 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso la sede della J-Road Accademy

a Scisciano, si terrà una manifestazione che vedrà coinvolte alcune delle realtà locali che da anni si occupano di prevenire e contrastare la violenza di genere.

Non mancheranno momenti di riflessione condivisi e lezioni dimostrative di difesa personale a cura del maestro 6° Dan Stanzione Pasquale, campione del mondo jujitsu e pankration., responsabile regionale settore jujitsu fijlkam e tecnico nazionale jujitsu fijlkam e del maestro Vincenzo Ambrosino.

Tra gli interventi:

– On. Giovanni Mensorio, Presidente della III Commissione della Regione Campania;

– Prof. Domenico Lepre, coordinatore delle attività Humanitas;

– Giovanni Di Palma, consigliere condelega allo sport del Comune di Scisciano;

– Dott. ssaCinzia Castaldo, presidente dell’associazione Evaproeva;

– Dott.ssaAnna Orlando, presidentedell’associazione YaBasta;

– Dott.ssaAutilia Scala, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare;

– Maestro Bruno D’isanto,vicepresidenteFijilkamCampania;

– Felicia Annunziata, capitano della squadra di calcio Saviano

Modera la Prof.ssaAntonella Marciano.

Con la partecipazione dell’istruttore federale della Federazione Italiana di Krav Maga

Raffaele Lettieri, da anni impegnato a contrastare la violenza contro le donne edil bullismo

su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con diversi centri antiviolenza campani e le scuole del territorio.

L’evento, gratuito, è aperto a tutti e si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di

prevenzione anti-covid.

(fonte foto: rete internet)